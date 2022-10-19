Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM У двух станций метрополитена в Калининском районе Северной столицы открыли первые перехватывающие велосипедные парковки, сообщил 19 октября телеканал «Санкт-Петербург».

Знак «Велосипедная дорожка» Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Пилотный запуск был совершен в рамках реализации проекта «Твой бюджет». В 2021 году местный житель Алексей Гуляев предложил разместить у станций метро такие парковки, где велосипедисты смогут оставить своего «железного коня» под навесом, подкачать колеса или провести, в случае необходимости, мелкий ремонт.

Идею петербуржца поддержали как местные жители, так и городские власти. Первые велопарковки, рассчитанные на 14 велосипедов, открылись у станций метро «Академическая» и «Гражданский проспект», а в ближайшем будущем появятся у еще трех станций городской подземки — «Площадь Ленина», «Площадь Мужества» и «Политехническая».

«Инициатива замечательная. Мы за развитие велосипедного движения и за поддержку всех велосипедных инициатив, потому что мы уже перешли в ту стадию жизни общества, когда появление второго автомобиля — это не показатель роскоши, это необходимость», — прокомментировал вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий.