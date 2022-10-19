Джакарта, , 15:15 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром в президентском дворце, сообщает Kompas.

Тони Блэр Center for American Progress

Стороны обсудили план переноса новой столицы. Президент Индонезии призвал Тони Блэра продвигать строительство новой столицы в международном мире.

Тони Блэр предложил правительству поощрять ряд стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Китай и иностранные компании в Азии, инвестировать в новую столицу Индонезии.

В дополнение к иностранным компаниям бизнес из Индонезии также внесет свой вклад в развитие индонезийской столицы.

Кроме того, президент Индонезии также заявил, что правительство гарантирует правовую основу для получения прибыли от инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии хочет, чтобы 17 августа 2024 года празднование независимости Индонезии состоялось во дворе президентского дворца в новой столице на Калимантане.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии хочет отпраздновать независимость в новой столице