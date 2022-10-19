Саратов, 19 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Саратовской области за 9 месяцев 2022 года зарегистрировали 106 случаев острых отравлений наркотическими веществами, это 11% от всех отравлений химической этиологии. Такие данные 19 октября приводит региональное управление Роспотребнадзора.

ru.torange.biz Наркомания

По официальной информации, из общего числа наркотических отравлений летальным исходом закончились 84 случая (79,3%).

Среди суммарного количества острых интоксикаций наркотиками зафиксированы три случая отравления подростков, остальные — среди граждан в возрасте от 18 лет и старше.

По половому признаку чаще всего отравления отмечались среди мужчин — 96 случаев (90,6%), на женщин приходится 10 случаев (9,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове в отношении 17-летнего юноши возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере»).

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