Вашингтон, 19 октября 2022, 15:15 — REGNUM Ставки по ипотеке в США достигли рекордных за последние 20 лет на фоне ослабления роста рынка недвижимости, сообщает со ссылкой на финансовую ассоциацию The Hill.
По опубликованным 19 октября данным Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), 30-летняя фиксированная ставка выросла до 6,94% во вторую неделю октября по сравнению с 6,81% неделей ранее, что стало самым высоким показателем с 2002 года.
Еженедельный обзор заявок на ипотеку, проведенный MBA, показал общее снижение интереса к кредитованию, в том числе сокращение рефинансирования. Доля заявок на рефинансирование снизилась до 28,3% от общего количества заявок.
Между тем, доля заявок на ипотеку с регулируемой ставкой (ARM) достигла самого высокого уровня с 2008 года, увеличившись до 12,8% заявок на ипотеку.
Рост ставок по ипотечным кредитам также способствовал снижению числа новостроек и других показателей здорового рынка жилья.