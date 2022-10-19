Вашингтон, 19 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Ставки по ипотеке в США достигли рекордных за последние 20 лет на фоне ослабления роста рынка недвижимости, сообщает со ссылкой на финансовую ассоциацию The Hill.

Ипотека

По опубликованным 19 октября данным Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), 30-летняя фиксированная ставка выросла до 6,94% во вторую неделю октября по сравнению с 6,81% неделей ранее, что стало самым высоким показателем с 2002 года.

Еженедельный обзор заявок на ипотеку, проведенный MBA, показал общее снижение интереса к кредитованию, в том числе сокращение рефинансирования. Доля заявок на рефинансирование снизилась до 28,3% от общего количества заявок.

«Скорость и уровень роста ставок в этом году значительно снизили активность рефинансирования и усугубили существующие проблемы с доступностью на рынке покупок», — говорится в заявлении вице-президента и заместителя главного экономиста MBA Джоэла Кана.

«Текущая 30-летняя фиксированная ставка теперь более чем на три процентных пункта выше, чем год назад, а заявки на покупку и рефинансирование снизились на 38% и 86% за год соответственно», — добавил Кан.

Между тем, доля заявок на ипотеку с регулируемой ставкой (ARM) достигла самого высокого уровня с 2008 года, увеличившись до 12,8% заявок на ипотеку.

«Кредиты ARM продолжают оставаться жизнеспособным вариантом для заемщиков, которые все еще пытаются найти способы сократить свои ежемесячные платежи», — сказал Кан.

Рост ставок по ипотечным кредитам также способствовал снижению числа новостроек и других показателей здорового рынка жилья.