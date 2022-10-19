Чебоксары, , 15:14 — REGNUM Фонд содействия реформированию ЖКХ скорректировал стоимость второго этапа проекта по строительству в двух городах Чувашии тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. И вернул заявку на доработку. Соответствующий проект постановления с учётом предлагаемых уточнений разработал минстрой Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проект внесён на общественное обсуждение. Он касается второго этапа реализации проекта, который сформулирован следующим образом: «Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в городе Шумерле (446 000,0 тыс. рублей) и в городе Козловке (158 905,0 тыс. рублей)».

В пояснительной записке говорится, что 2 сентября 2022 года ГУП «Чувашгаз» (подведомственный минстрою Чувашии) подал заявку на дополнительный займ в размере 604 905 тыс. рублей в государственную корпорацию «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

«Заявка фондом одобрена в рабочем порядке, но возвращена на доработку с рядом замечаний: необходимо уточнить наименование проекта «Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в городе Шумерле и в городе Козловке, 2 этап», а также с внесением изменений в расчёт стоимости строительства с применением индексов дефляторов стоимость проекта уменьшилась и составила 578 613 тыс. рублей», — говорится в пояснительной записке.

Уточнённый нормативно-правовой акт будет направлен в Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года в Чувашии заключён контракт по строительству сетей горячей воды и теплоснабжения в Шумерле и Козловке. Стоимость работ составит почти 630 млн рублей, подрядчиком является чебоксарская компания «Стройкрафт».