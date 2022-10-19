Чебоксары, 19 октября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Фонд содействия реформированию ЖКХ скорректировал стоимость второго этапа проекта по строительству в двух городах Чувашии тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. И вернул заявку на доработку. Соответствующий проект постановления с учётом предлагаемых уточнений разработал минстрой Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Проект внесён на общественное обсуждение. Он касается второго этапа реализации проекта, который сформулирован следующим образом: «Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в городе Шумерле (446 000,0 тыс. рублей) и в городе Козловке (158 905,0 тыс. рублей)».

В пояснительной записке говорится, что 2 сентября 2022 года ГУП «Чувашгаз» (подведомственный минстрою Чувашии) подал заявку на дополнительный займ в размере 604 905 тыс. рублей в государственную корпорацию «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

«Заявка фондом одобрена в рабочем порядке, но возвращена на доработку с рядом замечаний: необходимо уточнить наименование проекта «Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в городе Шумерле и в городе Козловке, 2 этап», а также с внесением изменений в расчёт стоимости строительства с применением индексов дефляторов стоимость проекта уменьшилась и составила 578 613 тыс. рублей», — говорится в пояснительной записке.

Уточнённый нормативно-правовой акт будет направлен в Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года в Чувашии заключён контракт по строительству сетей горячей воды и теплоснабжения в Шумерле и Козловке. Стоимость работ составит почти 630 млн рублей, подрядчиком является чебоксарская компания «Стройкрафт».