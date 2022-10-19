19 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Известие от МИД Израиля о том, что военная помощь Киеву не входит в планы правительства, не следует воспринимать всерьёз. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 17:08 — REGNUM Заявление министра обороны Израиля Бени Ганца об отказе продавать вооружение киевскому режиму активно обсуждают в интернете. И не слишком ему доверяют, люди написали много ироничных комментариев.

Флаг Израиля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы ещё официальные речи не разошлись с делом, то совсем хорошо», — отметила в телеграм-чате ИА REGNUM Алиса Мон.

«В государстве Израиль масса специалистов по серым и неофициальным схемам. Почти столько же, сколько их в Киеве. Там, где еврей официально заявил, хохол уже придумывает схему. Поэтому не верю», — поделился мнением Сергей Фомин.

«Видимо, евреи не забыли зверств Бандеры», — предположил Константин Миллер.

«Ну да, было бы странно, если бы евреи давали оружие фашикам», — заметила Амила Ананьева.

«Испугались, что наши Ирану передадут что-нибудь в ответ…» — иронизирует Артем.

«Продавать не будут, будут даром отдавать. Гегемон прикажет, и прогнутся под пахана», — заметила Анна Ганеева.

«Продавать — нет, а дарить, менять?» — развивает тему Даниил Филиппов.

«Сегодня отказался, завтра — согласится. Такие они, израильтяне…» — отмечает Мария Таксина.

«Израиль — это Израиль. Семь пятниц на неделе. Подождём следующую», — соглашается Сергей.

«Да-да, конечно. Через третьи-четвёртые страны будут поставлять. Уже поставляют», — считает Сергей.

«А Ганц не хочет прокомментировать, как на еврейском празднике топчут флаг России? Или это другое?» — спрашивает Игорь Рогатин.

Бени Ганц IDF Spokesperson's Unit

«А вы заметили, что если раньше Зелебоба требовал оружие, то теперь просит. Ну а насчёт Израиля, они ещё те фрукты, у них лечатся нацисты из Азова (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и власть это не смущает», — поделилась мнением Евгения.

«Евреи помогают лечить фашистов — Гитлер бы офигел…» — заметил Фёдор Нестеров.

«Они ж не суицидники», — отозвался об израильтянах Владимир.

«Будет оружие хохлам — не будет Израиля», соглашается Юрий.

«Что с лицом, попрошайки?» — обращается Светлана к киевским террористам.

«Вечные попрошайки. До этого 30 лет вечно в России попрошайничали. Сейчас же по миру с протянутой рукой. Звездный час страны 404», — соглашается Алиса.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Израиль не будет поставлять Киеву вооружения, но продолжит гуманитарную помощь, министр обороны Бени Ганц заявил 19 октября на брифинге для послов стран ЕС.

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