Кишинёв, , 15:13 — REGNUM Участники бессрочной акции протеста в Кишинёве 19 октября вышли к зданию представительства Евросоюза в Молдавии и провели там «немой» флешмоб. Об этом сообщает пресс-служба партии «Шор».

Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор Partidulsor. md

Сообщается, что активисты стояли молча, заклеив рты скотчем и держали платы на английском языке. На плакатах участников акции были обвинения в адрес президента Молдавии Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность»: «Ваше молчание порождает диктаторов!», «Ваше молчание превращает Майю Санду в монстра!».

Кроме того, активисты принесли фотографии, как сотрудники полиции громили палаточный городок протестующих в центре столицы.

«Этим они хотели выразить упрек европейским дипломатам в том, что те не заняли позицию против бесчинств режима в минувшее воскресенье в отношении протестующих в «Городке Перемен»"», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 16 октября в Кишинёве собрались тысячи протестующих, чтобы выйти на митинг на площади Великого национального собрания, но полиция перекрыла доступ туда. Позже правоохранители снесли палаточный городок, который стоял в столице с 18 сентября. «Шор» обратилась с жалобой на действия полиции в генпрокуратуру.

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