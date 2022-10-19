Вашингтон, 19 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. США захотели уничтожить известного бизнесмена Илона Маска после того, как тот высказался о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на территории б. УССР. Об этом 19 октября заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Маск пытается дать людям возможность говорить то, что они на самом деле думают, но правящим элитам это не нравится», — сказал Карлсон.

По его словам, поэтому министерство юстиции США ведёт расследование в отношении Маска в силу причин, которые никто даже не может назвать.

Он отметил, что власти США боятся, что у граждан страны появится свобода слова и собственное мнение по ситуации на территории б. УССР, и поэтому они пытаются запугать людей уголовными делами и добиться их послушания.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября Маск заявил, что Россия не отдаст Крым.