Москва, , 15:11 — REGNUM Россия пресекла террористические акты, организованные киевскими спецслужбами. Об этом 19 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

Владимир Путин Kremlin.ru

Президент отметил, что именно киевскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту.

«Нами пресечены теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового пребывания людей, в отношении объектов транспорта, энергетики. Хочу подчеркнуть, в том числе объектов ядерной энергетики», — сказал Путин.