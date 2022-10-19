Москва, 19 октября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ заявил, что необходима собранность от всех уровней власти, особая ответственность лежит на главах регионов, получивших дополнительные полномочия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Еще раз подчеркну: сегодня необходима собранность от всех уровней власти. Особая ответственность возлагается на глав регионов, которые получили дополнительные полномочия», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что от всех руководителей регионов России требуются согласованные действия, готовность принимать быстрые, выверенные решения.