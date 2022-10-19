Москва, , 15:14 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подключится к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны. Об этом президент России Владимир Путин 19 октября на совещании Совбеза РФ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я прошу мэра Москвы […] подключиться к обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных настоящим указом и взаимодействия субъектов федерации с федеральными органами власти», — сказал Путин.

Территориальная оборона вводится в новых российских регионах.