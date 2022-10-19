Москва, 19 октября 2022, 15:09 — REGNUM Перед Россией стоят очень сложные, масштабные задачи в сфере безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин 19 октября на совещании Совбеза РФ.
«Мы работаем над решением очень сложных, масштабных задач по защите наших людей, нашего будущего», — подчеркнул президент.
Мобилизованные должны чувствовать поддержку населения, знать, что за ними стоит огромная страна и единый сплочённый народ, добавил он.
Путин подчеркнул важность оперативного реагирования на все изменения в мире. Ситуация меняется динамично, в том числе в сфере миграции.
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