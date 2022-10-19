Москва, 19 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Перед Россией стоят очень сложные, масштабные задачи в сфере безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин 19 октября на совещании Совбеза РФ.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы работаем над решением очень сложных, масштабных задач по защите наших людей, нашего будущего», — подчеркнул президент.

Мобилизованные должны чувствовать поддержку населения, знать, что за ними стоит огромная страна и единый сплочённый народ, добавил он.

Путин подчеркнул важность оперативного реагирования на все изменения в мире. Ситуация меняется динамично, в том числе в сфере миграции.

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