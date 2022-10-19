Москва, 19 октября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В России будут приняты дополнительные меры поддержки мобилизованных и их семей. Об этом 19 октября в ходе большого заседания Совета безопасности РФ заявил президент России Владимир Путин.

пресс-служба правительства Марий Эл Мобилизованные

Глава государства добавил, что денежное довольствие мобилизованных должно составлять не менее 195 тысячи рублей в месяц.

«Россия гордится всеми, кто выполняет долг по защите Отечества, каждый военнослужащий должен быть обеспечен всем необходимым», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Она должна охватить 300 тысяч человек.

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18 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об окончании в России ранее объявленной частичной мобилизации пока не принималось. При этом официальный представитель Кремля отметил, что Минобороны РФ были установлены мобилизационные показатели по численности выполнения мобилизационного задания и ряд регионов РФ уже сообщил, что выполнил его.

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