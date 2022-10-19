Подгорица, 19 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Членство Черногории в Европейском союзе поддерживается подавляющим большинством граждан, но согласно опросам общественного мнения, энтузиазм по поводу европейской интеграции в Албании самый высокий. С другой стороны, граждане Сербии выразили наименьшую поддержку членству региона в ЕС, сообщает RTCG.

Cradel Черногория

Процент поддержки одинаков в Черногории и Боснии и Герцеговине, и они делят третье место в регионе после Албании и Косово.

Сравнивая опросы в странах-кандидатах и ​​потенциальных кандидатах, можно увидеть, что поддержка граждан региона даже больше в Косово, чем в Черногории.

Согласно данным DFC, членство в ЕС поддерживают 76 процентов граждан Черногории. В Албании эта поддержка находится на уровне 97 процентов, а в Косово — 93 процента.

В Боснии и Герцеговине 76 процентов граждан поддерживают членство, а в Северной Македонии 74 процента граждан поддерживают вступление в ЕС.

Согласно опросам, членство в ЕС в Сербии поддерживают 34 процента граждан.