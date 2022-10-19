Москва, 19 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В условиях внешних изменений и кризиса может показаться, что PR стал для бизнеса роскошью, на которую нет возможности тратить ресурсы. Это, как полагают эксперты, — заблуждение, причем очень опасное для репутации компании. Связи с общественностью не только не утратили своей ценности, они стали как никогда важны. Как и зачем использовать PR-технологии во времена неопределенности, рассказала PR-директор продюсерского центра Insight People Валерия Родина.

Фото из личного архива автора PR-директор продюсерского центра Insight People Валерия Родина

Забыть о долгосрочной перспективе

Мы все привыкли, что пиар — это про долгосрочное планирование, стратегии и широкие горизонты. Безусловно, так и есть. Точнее, так и было. Сейчас нужно перестраиваться, применять привычные методы на коротких дистанциях в один-три месяца. Как строить краткосрочные стратегии? Во-первых, определить бюджет. Затем сформировать гипотезы и запустить их тестирование. Исходя из теста, можно строить план.

Не навреди

Современный пиар использует разные технологии, некоторые из них можно назвать спорными, несмотря на их очевидную эффективность. В условиях турбулентности особенно важно досконально продумывать каждое действие, каждую деталь, каждое слово пресс-релиза. Аудитория сражена потоком новостей, в том числе, фейковых, все заведомо воспринимается в штыки. Задача пиарщика — не навредить репутации компании — встает во времена неопределенности особенно остро.

Ставка на относительно низкий бюджет

Многие считают, что PR — это бесплатно. Конечно, это не совсем так. Но относительно небольшие бюджеты становятся огромным преимуществом в условиях кризиса и тотальной экономии внутри компаний. Популярный сейчас сторителлинг в СМИ и соцсетях может сделать больше, чем дорогостоящая маркетинговая кампания. Главное — думать, что говорить!

Упор на ценности

Задача PR — сформировать имидж бренда, его репутацию в глазах общественности. В непростые времена люди ищут поддержки, месседжа, который откликнется в их сердцах. Правильная формулировка ценностных ориентиров компании может стать отличным подспорьем для повышения лояльности аудитории за счет работы с ее «болями».

Люди доверяют людям

Недаром сейчас такую популярность набирает influence-маркетинг. Аудитория, привыкшая уже ко всем возможным приемам маркетологов, охотнее взаимодействует с «действующими лицами». То есть вы можете транслировать свои ценности в СМИ не просто от лица компании, а от имени кого-то из сотрудников. Личное мнение всегда лучше информационной справки, пусть и очень полезной.

Офлайн жив

Век интернета, да еще и период пандемии, фактически вытеснили живое общение. Практически всё мы научились делать онлайн. Это здорово упрощает жизнь, но потребность во взаимодействии лицом к лицу осталась. Поэтому не стоит отказываться от одного из самых действенных инструментов пиара — офлайн-мероприятий.

Цифры — всему голова

Не пренебрегайте аналитикой. Безусловно, посчитать эффективность PR-мероприятий, как, например, замерить охват маркетинговой кампании. Но способов много — мониторинги присутствия в СМИ, соцопросы, анализ общественного мнения. Все это поможет сформировать широкое понимание того, как вашу компанию видят люди и более четко направить фокус коммуникации.

Сила соцсетей

Мероприятия и нетворкинг — неотъемлемая часть связей с общественностью. Но реальность вносит свои коррективы, создавая целую вселенную в онлайне. И это можно и нужно использовать. Соцсети — относительно дешевый, а мы все еще помним про экономию, и крайне эффективный инструмент работы с общественным мнением. Люди все больше доверяют информации в Сети и видят в таком формате взаимодействия перспективу. Согласно исследованию, которое недавно провел наш продюсерский центр совместно с ВЦИОМ, более 50% россиян считают новые медиа наиболее эффективным каналом коммуникации между бизнесом и клиентом. Компаниям обязательно нужно брать эту информацию на вооружение и использовать для формирования своих пиар-стратегий.