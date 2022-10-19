Москва, , 15:05 — REGNUM В настоящее время ситуация в мире и в том числе — в сфере миграции — динамично меняется. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ.

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Также российский лидер уточнил, что ввиду этого необходимо оперативным образом реагировать на все изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин заявил, что дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности будут наделены главы российских регионов