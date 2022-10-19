Алма-Ата, Казахстан, , 15:04 — REGNUM Популярность казахского языка в Казахстане постоянно растёт, и больше не нужно беспокоится по данному вопросу. С таким заявлением 19 октября выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев перед общественность Алма-Атинской области.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется. Поэтому оснований для беспокойства нет. Недопустимо использовать казахский язык для политических игр. Такого рода ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что власти республики поддерживают распространение казахского языка и продолжат эту политику. При этом президент отметил, что нельзя отказываться от других языков, так как от этого зависит благополучие жизни.

По мнению Токаева, в Казахстане нужно проводить «взвешенную» языковую политику.

Напомним, в Казахстане государственным языком страны является казахский, а за русским закреплён статус официального.

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