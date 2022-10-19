Махачкала, 19 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Дагестане задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства. В ходе конфликта с жителем города Хасавюрта он набросился на свою жертву с ножом и смертельно ранил его. По данному факту ведется проверка, материалы переданы в Следственный комитет, сообщили 19 октября в пресс-службе регионального управления МВД.

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Инцидент произошел в ночь на 13 октября в городе Хасавюрте. В ходе конфликта, переросшего в драку, 29-летний местный житель нанес несколько ударов в спину своему 25-летнему земляку. С ранениями тот был доставлен в больницу, где скончался от полученных повреждений.

Спустя несколько дней нападавший задержан. В ходе допроса он признался в совершении преступления. Причиной случившегося он назвал неприязненные отношения.