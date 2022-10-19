Уфа, , 15:05 — REGNUM Из Уфы запустят прямые авиарейсы в Нарьян-Мар. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

Самолет Yarregion.ru

Сообщается, что новую полетную программу с 20 октября из Уфы в административный центр Ненецкого автономного округа запускает авиакомпания «Руслайн».

Отмечается, что авиарейсы Уфа — Нарьян-Мар будут осуществляться по четвергам и воскресеньям на самолётах Bombardier CRJ200, которые вмещают 50 пассажиров. Время в полете составит два часа 25 минут.

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