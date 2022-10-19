Сеул, , 15:04 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп провел 19 октября видеоконференцию с вице-премьером, министром обороны Польши Мариушем Блащаком, с которым обсудил оборонно-промышленное сотрудничество. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Известно, что встреча представителей двух стран состоялась впервые за последние пять месяцев.

Стороны высоко оценили сотрудничество в сфере оборонной промышленности, договорившись расширить сферы сотрудничества в будущем.

Представитель Южной Кореи также отметил, что дополнительный контракт на поставку систем залпового огня K239 Chunmoo поднимет оборонное сотрудничество между странами на более высокий уровень.

Известно, что 19 октября оборонные компании Hanwha Defense и Hyundai Rotem приступили к поставкам самоходных установок K9 и танков K2 в рамках подписанного контракта.

Как сообщало ИА REGNUM, Hanwha Defense подписала контракт на поставку 288 ракетных систем залпового огня K239 Chunmoo в Польшу.

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Ожидалось, что Блащак лично посетит Южную Корею, чтобы принять участие в церемонии подписания контракта, однако визит был отменен прямо перед вылетом, поскольку Китай не дал согласие на полет частного самолета через свое воздушное пространство.