Иваново, 19 октября 2022, 15:02 — REGNUM Единовременные выплаты жителям Ивановской области, которые отправляются на военную службу в рамках частичной мобилизации, назначили региональные власти. Об этом сообщили 19 октября в пресс-службе правительства региона.
Выплата, подчеркнул губернатор, назначена в целях поддержки семей мобилизованных на период, пока военнослужащие не получают зарплату в Минобороны.
Выплаты будут производиться на расчетный счет, указанный военнослужащим для зачисления денежного довольствия.
Как сообщало ИА REGNUM, в России проходит частичная мобилизация, ряд регионов предусматривают дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных граждан.