Москва, , 15:02 — REGNUM Решение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 2 млн барр./сут. не будет транслировано в сокращение добычи фактическое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Штаб-квартира ОПЕК в Вене alex.ch

«Само по себе сокращение квоты по добыче в полной объеме не будет транслировано в сокращение добычи фактическое — напомню, что по итогам августа отставание добычи стран ОПЕК+ от квоты составляло почти 3 млн барр./сут., то есть решение ОПЕК+ — это по сути приведение в соответствие квоты на добычу с физическими возможностями», — отметил Скрябин.

Однако, здесь более важным является фактор сентимента, своим решением ОПЕК+ по сути дает понять, что цена на нефть на уровне ниже 80 долл/барр. (куда она приближалась на момент до решения) не является приемлемой для организации, рассуждает Скрябин.

«И это будет формировать ожидания того, что ОПЕК+ и в дальнейшем будет способствовать сохранению как минимум баланса цены на текущем уровне», — отметил Скрябин.

Страны-участники сделки ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн. барр./сут. от уровня августа 2022 года, начиная с ноября 2022 года, и продлили сделку до 31 декабря 2023 года.

США заявили, что в этом шаге не было необходимости. Саудовская Аравия, в свою очередь, категорически отвергает предположения о сговоре с РФ, который потенциально может угрожать мировой энергетической безопасности.

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