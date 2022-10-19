Москва, , 15:00 — REGNUM В целях обеспечения безопасности главы регионов России будут наделены дополнительными полномочиями. Для координации работы они получат полномочия создавать штабы для обеспечения безопасности. Об этом 19 октября в ходе большого заседания Совета безопасности РФ заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Поручаю правительству, Минобороны России и другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие», — указал глава государства.

Он также подчеркнул, что круг задач в каждом регионе будет разный, соответствующий обстановке в том или ином субъекте РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх субъектах РФ.