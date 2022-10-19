Лондон, , 15:00 — REGNUM Сотрудники британской компании, ответственной за разработку ядерных боеголовок, проведут голосование по вопросу проведения забастовки в споре о заработной плате, сообщил профсоюз в среду 19 октября, как передает агентство Reuters.

Ядерные угрозы Ironna.jp

Предприятие британского министерства обороны Atomic Weapons Establishment (AWE), чья штаб-квартира расположена в Олдермастоне на юге Англии, занимается разработкой и обслуживанием ядерных боеголовок для британской программы ядерного сдерживания «Трайдент».

Профсоюз Prospect сообщил, что голосование о забастовке среди его членов — работников компании начнется 24 октября и продлится две недели. Ранее профсоюз отклонил предложение о выплате дополнительной суммы в размере 5% от зарплаты, считая предложенную единовременную выплату недостаточной и не решающей проблему снижения зарплаты в реальном выражении.

«Надежное поддержание средств ядерного сдерживания Великобритании — это сложная и очень напряженная работа, которая требует чрезвычайно высокого уровня самоотдачи и подготовки на всех уровнях, — сказал генеральный секретарь профсоюза Prospect Майк Клэнси. — Это должно предполагать соразмерную оплату и уважение к сотрудникам, которые обеспечивают безопасность страны».

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