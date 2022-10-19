Екатеринбург, , 16:37 — REGNUM Власти Свердловской области рассматривают возможность создания ещё одного транспортного кольца вокруг Екатеринбурга. Об этом в ходе 19 октября заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Строительство дороги Russianhighways.ru

По словам главы региона, строительство нового кольца могут начать после реконструкции северного обхода Екатеринбургской КАД, построенное кольцо в таком случае станет внутренним. При этом новое кольцо будет способствовать развитию екатеринбургской агломерации.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре был торжественно открыт заключительный участок ЕКАД. Участие в церемонии по видеосвязи принимал президент России Владимир Путин.

Отметим, Екатеринбургскую кольцевую автодорогу начали строить ещё в 1980-х годах. Её протяжённость составила более 94 километров. Завершение строительства позволило объединить ряд федеральных трасс. В частности, Пермский тракт, М-5 «Урал», «Екатеринбург — Шадринск — Курган» и Тюменский тракт.