Москва, 19 октября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности будут наделены главы российских регионов. Об этом 19 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания российского Совбеза.

kremlin.ru Владимир Путин

Также глава Российского государства указал, что ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизованного в состав ВС России рядового после его зачисления в часть составит 195 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим отказался от переговоров, однако продолжает обстреливать территорию России.