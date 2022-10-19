Москва, , 15:03 — REGNUM Участники российской спецоперации против киевского режима должны быть обеспечены всем необходимым и получать выплаты от 195 тыс. рублей в месяц. Об этом президент России Владимир Путин 19 октября на совещании Совбеза РФ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент подчеркнул, что воины должны получать всё необходимое, от экипировки до питания и медицинского обслуживания. Каждый мобилизованный рядовой будет получать после зачисления в часть по 195 тыс. рублей. Семьи мобилизованных получат дополнительную поддержку.

«Подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат — не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц», — сказал Путин.

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