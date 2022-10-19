Москва, , 14:55 — REGNUM Совфед рассмотрит указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в ряде регионов в кратчайший срок, сообщил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Андрей Клишас Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Совет Федерации рассмотрит указ президента о введении военного положения в отдельных регионах в соответствии со своими конституционными полномочиями в кратчайший срок», — отметил Клишас в телеграм-канале.

По его словам, указ президента будет рассмотрен профильными комитетами Совфеда в соответствии с регламентом палаты. Все процедуры будут соблюдены, подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

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