Москва, 19 октября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Киевский режим отказался от переговоров, однако продолжает обстреливать территорию России. Об этом 19 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания российского Совбеза.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Также глава Российского государства подчеркнул, что при это Киев использует террористические методы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ.