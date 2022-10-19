Новокуйбышевск, Самарская область, , 14:58 — REGNUM Воспитанники одного из центров детско-юношеского творчества в Самарской области запустили акцию по пошиву вещмешков и поясных сумочек-аптечек для военнослужащих. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

В Саратовской области комплектуют вещмешки для мобилизованных T. me/balashovglava

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Сообщается, что акцию «Оберегая жизнь» запустили в Новокуйбышевске воспитанники центра детско-юношеского творчества (ЦДЮТ) и ученики школы №8. Они шьют вещмешки и поясные сумочки-аптечки в кабинете рукоделия центра на улице Чернышевского.

Отмечается, что воспитанников из разных объединений от танцев до прикладного творчества поддержали педагоги, родители и один из благотворительных фондов, который выделил средства на закупку специальной непромокаемой ткани.

«Юные рукодельницы сшили уже 40 аптечек и 20 вещмешков. Коллектив педагогов ЦДЮТ и родители воспитанников приобрели медикаменты первой помощи», — сообщили в пресс-службе.