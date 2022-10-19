Москва, 19 октября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых полномочиях правительства РФ в сфере туризма из зарубежных стран, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Правительство России наделяется полномочием утверждать перечень иностранных государств, гражданам которых может быть оформлена обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании гостиницы.

Необходимость определения такого перечня стран выявлена по итогам проработки заинтересованными федеральными органами исполнительной власти результатов мониторинга вступившего в силу 25 августа 2021 года федерального закона от 26 мая 2021 года № 145-ФЗ «О внесении изменения в статью 256 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», которым предусматривается возможность оформления обыкновенных туристических виз на основании подтверждения о бронировании гостиницы.

При этом утверждение правительством РФ перечня иностранных государств, гражданам которых может быть оформлена определенная категория визы, не является новаторским — аналогичный принцип уже реализуется в отношении единой электронной визы, отмечают в правительстве.