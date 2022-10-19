Шебекино, Белгородская область, 19 октября 2022, 14:52 — REGNUM Прямое попадание снаряда зафиксировано в физкультурно-оздоровительном комплексе в Шебекино Белгородской области. Об этом в своём телеграм-канале 19 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона опубликовал фотографии из спортивного объекта. Там снарядом был повреждён надувной купол.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате атаки на Шебекино 19 октября ранены три человека. Власти попросили граждан временно покинуть территорию, подвергшуюся обстрелу.