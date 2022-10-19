Шебекино, Белгородская область, , 14:52 — REGNUM Прямое попадание снаряда зафиксировано в физкультурно-оздоровительном комплексе в Шебекино Белгородской области. Об этом в своём телеграм-канале 19 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ФОК после обстрела Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава региона опубликовал фотографии из спортивного объекта. Там снарядом был повреждён надувной купол.

«Все пострадавшие объекты в Шебекино — это мирные гражданские объекты! В ФОК зафиксировано прямое попадание снаряда. Также, напомню, есть разрушения жилых домов, посечены фасады домов и разбиты окна», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате атаки на Шебекино 19 октября ранены три человека. Власти попросили граждан временно покинуть территорию, подвергшуюся обстрелу.