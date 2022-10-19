Ульяновск, 19 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Из Ульяновской области 19 октября в пункты боевого слаживания отправлены дополнительные комплекты экипировки для мобилизованных. Закупка проводилась за счёт областного бюджета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

https://ulgov.ru/ Из Ульяновской области отправлены дополнительные комплекты экипировки для мобилизованных

В Ульяновской области для призванных в рамках частичной мобилизации подготовили дополнительные комплекты экипировки. В него вошли, в частности, баул, 100-литровый рюкзак, спальный мешок, термобельё, очки для стрельбы, резиновые сапоги, медикаменты, балаклава. Средства на закупку выделялись из региональной казны.

С содержанием и качеством вещей ознакомился губернатор Алексей Русских, отметив, что большую часть из набора изготовили фабрики Ульяновской области. По его словам, при формировании «следующей партии гуманитарной помощи» будут учтены »дополнительные пожелания», поступившие от боевых инструкторов.

19 октября комплекты, предназначенные для мобилизованных из Ульяновской области, будут отгружены в Пензе, затем отправятся в другие части.

Власти отмечают, что в воинские части Ульяновской области «для комфортного пребывания бойцов» доставят спальные принадлежности — подушки, одеяла, матрасы и комплекты постельного белья.

Напомним, что 17 октября в каждом муниципальном образовании Ульяновской области запущен кол-центр по вопросам социальной поддержки семей военнослужащих, принимающих участие в проведении специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области за семьями мобилизованных будут закреплены специалисты из соцзащиты, чтоб избежать бумажных волокит и сбор различных справок у бойцов.

Подробнее: В Ульяновской области за семьями мобилизованных закрепляют соцработников