Тбилиси, , 14:49 — REGNUM Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что готов ответить перед законом за гибель 13-летней Мариты Мепаришвили от удара током в фонтане парка Ваке, если его признают виновным. Об этом он 18 октября заявил на заседании правительства столицы Грузии.

Реконструкция парка Ваке. Тбилиси. Февраль 2022 Tbilisi.gov.ge

«Я лично готов ответить перед­ законом со всей строгостью, если выявится хоть малейшая моя вина», — сказал Каладзе.

Он отметил, что факт обвинений в адрес сотрудника мэрии является болезненным для администрации, но это нужно для установления истины. Каладзе также надеется, что больше ни к кому больше не будет вопросов.

Напомним, в ходе следствия по делу о гибели девочки в парке Ваке было предъявлено обвинение заместителю городской службы мэрии Тбилиси. Его обвинили в халатности, повлекшей смерть человека, и задержали. Также правоохранители задержали еще восемь человек по этому делу, включая двух сварщиков, выполнявших ремонтные работы в фонтане.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава городской службы Тбилиси ушёл в отставку из-за гибели девочки