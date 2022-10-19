Тбилиси, 19 октября 2022, 14:49 — REGNUM Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что готов ответить перед законом за гибель 13-летней Мариты Мепаришвили от удара током в фонтане парка Ваке, если его признают виновным. Об этом он 18 октября заявил на заседании правительства столицы Грузии.
«Я лично готов ответить перед законом со всей строгостью, если выявится хоть малейшая моя вина», — сказал Каладзе.
Он отметил, что факт обвинений в адрес сотрудника мэрии является болезненным для администрации, но это нужно для установления истины. Каладзе также надеется, что больше ни к кому больше не будет вопросов.
Напомним, в ходе следствия по делу о гибели девочки в парке Ваке было предъявлено обвинение заместителю городской службы мэрии Тбилиси. Его обвинили в халатности, повлекшей смерть человека, и задержали. Также правоохранители задержали еще восемь человек по этому делу, включая двух сварщиков, выполнявших ремонтные работы в фонтане.
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