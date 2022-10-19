Киев, , 14:47 — REGNUM Сообщения о взрывах приходят из Киева и Ивано-Франковской области на территории б. УССР, сообщает 19 октября агентство «Униан».

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

На всей территории б. УССР, как сообщало ИА REGNUM, ранее объявили воздушную тревогу. Минобороны России заявило о продолжении ракетных ударов по системам военного управления и энергетики на территории, подконтрольной Киеву.

«Сообщают о нескольких взрывах Киеве. Предварительно, сработала система ПВО. Также сообщают о взрывах в Ивано-Франковской области и повторных звуках взрывов в Киеве», — указано в сообщении.

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