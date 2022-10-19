Киев, 19 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Сообщения о взрывах приходят из Киева и Ивано-Франковской области на территории б. УССР, сообщает 19 октября агентство «Униан».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

На всей территории б. УССР, как сообщало ИА REGNUM, ранее объявили воздушную тревогу. Минобороны России заявило о продолжении ракетных ударов по системам военного управления и энергетики на территории, подконтрольной Киеву.

«Сообщают о нескольких взрывах в Киеве. Предварительно, сработала система ПВО. Также сообщают о взрывах в Ивано-Франковской области и повторных звуках взрывов в Киеве», — указано в сообщении.

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