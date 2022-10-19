Париж, 19 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Представитель правительства Франции Оливье Веран приветствовал мужество родителей 12-летней девочки, убитой в ужасных условиях, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Совет министров приветствовал в эту среду, 19 октября, мужество родителей Лолы, этой 12-летней девочки, убитой в ужасных условиях в Париже.

«Родители просят нас показать себя коллективно в поддержку того, через что они проходят», — подчеркнул Оливье Веран, в то время как исполнительная власть обвиняет правых и ультраправых в инструментализации этого дела.

Полиция подозревает четверых выходцев из Алжира в причастности к изнасилованию и жестокому убийству 12-летней школьницы. Тело девочки было обнаружено в чемодане. Согласно отчёту о вскрытии, смерть была вызвана удушьем.