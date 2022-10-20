Москва, 20 октября, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 19 октября провёл большое заседание Совета безопасности РФ. Главная тема мероприятия — нейтрализация угроз национальной безопасности в сфере миграции и регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития России и общественно-политической стабильности.

Kremlin.ru Совещание Путина с постоянными членами Совбеза

С докладом выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев — он курирует данное направление с февраля 2022 года.

В последний раз «большой Совбез» собирался в мае 2022 года, а до этого — в феврале, перед началом специальной военной операции.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.