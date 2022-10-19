Казань, , 14:59 — REGNUM Жителя Татарии подозревают в сбыте немаркированных табачных изделий. Возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по РТ.

В Татарии изъяли контрафактные сигареты 16. мвд. рф

По месту жительства 46-летнего мужчины обнаружили и изъяли около 19 тыс. пачек табачной продукции различных наименований. Часть партии не имела акцизов, а на остальных пачках имелись соответствующие марки с признаками подделки.

Экспертиза подтвердила, что акцизные марки изготовлены не Гознаком, а выполнены с помощью офсетной печати.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Челябинской области задержали подозреваемого в реализации контрафактной табачной продукции более чем на 2 млн рублей.

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