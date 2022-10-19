Базарак, Афганистан, , 14:45 — REGNUM В афганской провинции Панджшер ряд жителей вышли на акцию протеста против притеснений мирных жителей со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Протест Publicdomainpictures.net

Акция протеста началась утром 19 октября в районе Карпитаб уезда Париан и продолжается до сих пор.

Согласно источникам, инициаторами сегодняшних протестов в Париане являются женщины, а затем к ним присоединились и мужчины, которые массово движутся из Карпитаба к уездной администрации Париана.

Собеседники утверждают, что этот протест начался после пыток и заключения в тюрьму нескольких жителей уезда. Так, утром 19 октября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытали бывшего солдата и сломали ему руку.

Источники утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) каждый день избивают и сажают в тюрьмы жителей уезда Париан, чтобы члены Фронта национального сопротивления Афганистана спустились со своих горных позиций.

Также сообщается, что радикалы конфисковали мобильные телефоны нескольких протестующих, чтобы они не освещали марш.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не заявили.

Несколько дней назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли в заложники не менее 50 мирных жителей и троим из них прострелили ноги, чтобы оказать давление на Фронт национального сопротивления.