Бухарест, , 14:45 — REGNUM Минимальная стоимость потребительской корзины для среднестатистической семьи из двух взрослых и двух детей в Румынии на сегодняшний день составляет 8659 леев ($1723) в месяц, что на 20% превышает прошлогодние показатели. Об этом 19 октября со ссылкой на данные социологической организации Syndex Romania сообщает бухарестское информационное агентство Agerpres.

Потребительская корзина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным экспертов, причиной этих изменений является резкое подорожание продуктов и услуг, обусловленное ростом цен на энергоносители. Резко в стране выросли цены на овощи и фрукты (+18,8%), одежду и обувь (+20,9%), а также на жилищно-коммунальные платежи (+31%).

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о реализации ряда программ по борьбе с бедностью в стране. При этом большинство проектов было свернуто из-за коррупции и других финансовых злоупотреблений на местах.