Бухарест, 19 октября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Минимальная стоимость потребительской корзины для среднестатистической семьи из двух взрослых и двух детей в Румынии на сегодняшний день составляет 8659 леев ($1723) в месяц, что на 20% превышает прошлогодние показатели. Об этом 19 октября со ссылкой на данные социологической организации Syndex Romania сообщает бухарестское информационное агентство Agerpres.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потребительская корзина

По данным экспертов, причиной этих изменений является резкое подорожание продуктов и услуг, обусловленное ростом цен на энергоносители. Резко в стране выросли цены на овощи и фрукты (+18,8%), одежду и обувь (+20,9%), а также на жилищно-коммунальные платежи (+31%).

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о реализации ряда программ по борьбе с бедностью в стране. При этом большинство проектов было свернуто из-за коррупции и других финансовых злоупотреблений на местах.