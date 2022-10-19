Бишкек, 19 октября 2022, 14:44 — REGNUM Министерство обороны Киргизии приобретает у Белоруссии зенитный ракетный комплекс «Печора‑2БМ». Об этом заявил глава военного ведомства Бактыбек Бекболотов на пресс-конференции сегодня, 19 октября.
По его словам, киргизская сторона с 2021 года вела переговоры с «Белтэхэкспортом» о покупке белорусской военной техники.
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«В этом году я был в Минске. «Печора‑2БМ» — это модернизированная версия ЗРК «С-125». Комплекс оснащён использующим современные технологии оборудованием — усовершенствованными радиолокационными и геолокационными средствами», — добавил Бекболотов.
Подводя итог, министр обороны сообщил, что зенитный комплекс прибудет в Киргизию до конца октября 2022 года и будет дислоцироваться на юге республики — в Баткенской области.
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