Санкт-Петербург, 19 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» предлагают включить регион в пилотный проект нового налогового режима для малого бизнеса. Об этом 19 октября заявил депутат Денис Четырбок (фракция «Единая Россия») в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Проект заключается в упрощённой системе налогообложения (АУСН) для малого бизнеса. Проект федерального закона в петербургский парламент Четырбок внёс совместно с Мариной Макаровой, Михаилом Барышниковым и Павлом Крупником (все — фракция «Единая Россия»).

Такой эксперимент с 1 июля текущего года начал работать в Москве и Московской области, а также в Татарии и Калужской области. Он предназначен для тех компаний, где штат менее пяти человек, а годовой доход составляет менее 60 млн рублей.

«Преимуществ у такого налогового режима немало. Это освобождение от налоговой отчетности и уплаты страховых взносов, от предоставления налоговой декларации и многих расчетов, от обязанности вести книгу учета доходов и расходов. Здесь же и существенные послабления в части проверок», — перечислил Четырбок.

АУСН поможет малому бизнесу в условиях западных санкций. В случае одобрения законопроекта в Законодательном собрании Петербурга он будет направлен в Госдуму.