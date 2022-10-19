Уфа, , 14:53 — REGNUM Федеральную трассу М-7 «Волга» начали реконструировать в Башкирии. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Ремонт дороги Пресс-служба губернатора Костромской области

Сообщается, вопросы строительства и реконструкции республиканского участка этой федеральной трассы были рассмотрены на встрече главы Башкирии Радия Хабиров и руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова в режиме видеосвязи.

Отмечается, что этот участок автотрассы станет частью будущей скоростной магистрали М-12 Москва — Екатеринбург.

«В предстоящий зимний сезон нам предстоит выполнить на этом объекте значительную часть работ. После утверждения параметров федерального бюджета до 2025 года мы планируем ускорить привлечение средств на строительство трассы», — приводит пресс-служба слова Новикова.

Хабиров отметил, что выполнить все задачи качественно и в установленные сроки можно только при слаженной совместной работе.

«Подготовительный этап мы прошли организованно, в хорошем взаимодействии. Сейчас на первый план вышло строительство в короткие сроки современной и удобной для жителей автодороги. Мы планируем задействовать потенциал наших отраслевых предприятий, сырьевую базу региона. Готовы к выполнению больших объёмов работ», — сообщил глава региона.

Сообщается, что рабочие уже приступили к подготовке стройплощадки и отсыпке земляного полотна. В текущем году они намерены начать заготовку песчано-гравийной смеси и щебня, а также производство свай и металлоконструкций для строительно-монтажных работ. Основной этап реконструкции автотрассы планируется начать в 2023 году с завершением проекта в 2024 году.

Новый участок трассы М-7 протяжённостью 65 км пройдёт через Чекмагушевский, Дюртюлинский, Илишевский районы Башкирии в обход пяти населённых пунктов — Асяново, Верхнеяркеево, Исаметово, Лаяшты, Ишкарово.