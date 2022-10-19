Москва, , 14:41 — REGNUM Причиной теракта на Крымском мосту и позорного оставления позиций в Харьковской области в том числе, помимо прочих, может являться «консенсус корыстолюбия», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в авторской передаче «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

«Я совершенно не хочу драматизировать особым образом произошедшее на Крымском мосту. В ходе Второй чеченской происходили вещи гораздо более чудовищные, а противником была часть чеченского общества, и ее так не поддерживал. Сейчас противник — большая страна, глубоко с нами связанная. Там всё начинено и прозападной, и иной агентурой. И откуда мне знать, не являлись ли определенные события в Харьковской области не только следствием разложения, но и следствием каких-нибудь, в том числе и коррупционных сговоров. Я это не знаю. Я просто знаю, что ели это так, то это только следствие единого корыстолюбивого консенсуса, при котором все другое созидательное, смелое, решительное, отодвигается на обочину, а это продвигается вперед. Если это не изменить, а изменить это можно только… добавляя какие-то элементы альтернативной организации жизни — другой, контргрессивной – к тому, что все равно приходится использовать, то можно проиграть все», — заявил Кургинян.

По его словам, в основе всего этого лежат производительные силы. Главное же из этих производительных сил — это человек, а не его брюхо. Ключевым элементом является его мотивация, способности и все прочее, чем он наделен. Производство же человека является очень сложным процессом духовного порядка. И это производство, согласно марксизму, а также всем мыслимым и немыслимым типам социально-экономических доктрин, не только вторично, но и стоит во главе угла. Только потом идут тоже очень важные технологии, подчеркнул политолог.