Москва, , 14:39 — REGNUM Комитет Госдумы по обороне предложил нижней палате парламента в ноябре обсудить законопроект, подготовленный депутатами фракции КПРФ, об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России завершается частичная мобилизация — все новости»

«Комитет определил сроки рассмотрения нашего законопроекта, поставив его на начало ноября текущего года. Если правительство даст на него положительное заключение, то уже в ноябре он и будет принят», — отметила депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ).

Законопроект, позволяющий отцам многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, получить отсрочку от частичной мобилизации, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Останиной 28 сентября 2022 года.

Ранее от мобилизации освобождались многодетные семьи с четырьмя и более детьми в возрасте до 16 лет, матери или отцы-одиночки, имеющие одного ребенка и более до 16 лет, семьи с тремя и более детьми, в случае беременности супруги, срок которой составляет не менее 22 недель.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Накануне депутаты фракции КПРФ предложили Госдуме поправки, которыми предполагалось предоставить возможность отсрочки от мобилизации отцам трех и более, отцам, которые воспитывают детей-инвалидов, а также отсрочку для единственных сыновей единственного родителя.

Ранее Минобороны выпустило изменения в приказ о мобилизации. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова («Единая Россия»), «есть приказ Генштаба и этого более, чем достаточно» для решения вопроса. С такой позицией согласилось большинство в Госдуме, поправки КПРФ были отклонены при обсуждении очередного пакета изменений в законодательство о мобилизации.

Однако на деле военкоматы действуют по-разному, часто не следуя указаниям.

В итоге 19 октября в ходе новой дискуссии ведущий заседание поручил комитету Госдумы по обороне до конца заседания представить согласованное с Минобороны решение проблемы. На вопросы в 16:00 мск ответит представитель министерства Николай Панков.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума в закрытом режиме заслушает Минобороны по отсрочке для многодетных